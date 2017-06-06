3 простых банера

БаннерыЗакрыт23 заявки228 просмотров
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Нужно сделать пару банеров на основе фоток товаров.

https://urraa.ru/ - тут пример стиля, на который хотим ориентироваться

Делаем для сайта https://veneziaopt.ru/, размер на выходе 738х322, формат jpg

Исходники для работы:

https://yadi.sk/d/BgUyNf193JhcQ3

7 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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