Макет наклеек на машину

Доброго дня. Надо из баннера (есть psd) сделать шевелящуюся симпатичную картинку. Итоговый размер баннера 930 х100 px Цена? оплата яд без предоплаты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать макет для наклеек на машину.Тема:флайборд./ховерборд.Прикрепляю варианты для примера http://rgho.st/private/8yfjwWfc6/3e5b6dc97d9d4a25989d2c6512e9545a а так же размеры машины.На макете должно присутствовать:логотип,номер телефона,сайт,текст:"
-прокат
-аренда
-продажа
флайбордов" где-то в углу мелким шрифтом "подарочные сертификаты,можно купить у водителя".Можно с двух сторон разные сделать картинки.
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