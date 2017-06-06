Макет наклеек на машину

$10
БаннерыЗакрыт6 заявок373 просмотра
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Нужно нарисовать макет для наклеек на машину.Тема:флайборд./ховерборд.Прикрепляю варианты для примера http://rgho.st/private/8yfjwWfc6/3e5b6dc97d9d4a25989d2c6512e9545a  а так же размеры машины.На макете должно присутствовать:логотип,номер телефона,сайт,текст:"

-прокат

-аренда

-продажа

флайбордов" где-то в углу мелким шрифтом "подарочные сертификаты,можно купить у водителя".Можно с двух сторон разные сделать картинки.

7 лет назад
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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