Сделать из простого gif баннер

Сделать дизайн для группы нижнего белья вконтакте
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Доброго дня.
Надо из баннера (есть psd) сделать шевелящуюся симпатичную картинку.
Итоговый размер баннера 930 х100 px
Цена?
оплата яд
без предоплаты
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