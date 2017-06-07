Отрисовать баннер для главной страницы сайта

БаннерыЗавершен4 заявки160 просмотров
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Необходимо отрисовать картинку (баннер) для главной страницы сайта.

Подробное описание смотрите в прикреплении.

Жду ваших предложений и сроков.

7 лет назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
Благодарю Ирину за такой ответственный подход, качественную работу и за терпение к нашим пожеланиям!!! Нам необходимо было отрисовать баннер на главную страницу сайта. Ирина учла все пожелания + внесла все правки. Спасибо! Однозначно рекомендую!
Работать с Александром одно удовольствие, т.к. четко и понятно что нужно. Мгновенная оплата. Только самые лучшие рекомендации.
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