Отрисовать баннер для главной страницы сайта

Добрый день. Необходимо создать баннер на сайт. Сайт о вязанной одежде. В шапке сайта есть кольцевая галлерея. В нее нужно создать 2 листающиеся картинки. Первая картинка баннер - должна разделятся на несколько тематических зон (3 или 4) В которых ...