Создание 100-200 HTML5 баннеров (ресайзы)

Интересует создание баннеров для концертной тематики.

Предоставляем исходники в psd. Нужно по 10-14 баннеров на один концерт в месяц. Потом на этот же концерт, на следующий месяц будем изменять баннеры, чтобы освежить восприятие аудитории. Например, поменяем фон или расстановку элементов.

Ожидается 10-15 концертов в месяц или 100 – 200 баннеров. Работа будет систематическая и по ТЗ.

Сколько будет стоить комплект баннеров из 10 штук, при условии, что это будет 200 штук в месяц и последующие баннеры надо только обновить?