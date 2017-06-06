Требуется нарисовать визитки, баннера

Интересует создание баннеров для концертной тематики. Предоставляем исходники в psd. Нужно по 10-14 баннеров на один концерт в месяц. Потом на этот же концерт, на следующий месяц будем изменять баннеры, чтобы освежить восприятие аудитории. Например, поменяем ...
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Для интернет секс-шопа нужно сделать визитки для полиграфии(вектор), а так же бару баннеров - статика и анимация, приветствуются html5 баннера в каком-нибудь google web designer
Просьба указывать свои цены по отдельности за данные виды работ. Подробное тз дам в личной переписке
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