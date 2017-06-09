Создание flash баннера

$5
БаннерыЗакрыт3 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1020х104

нужен такого формата баннер строгий с анимацией делаем его для test.graphtec-instruments.ru

где должно быть написано, что "Вы работаете с новой версией сайта! Если у Вас возникли проблемы в работе, пожалуйста кликните на баннер для перехода на старую версию"

как то так

Не слишком аляписто, в цветах сайта

Пысы: для особо умных(коих сейчас очень много развелось)  можете не писать нам на корпоративный емейл, все равно работу принимаем мы, спасибо.

7 лет назад
biztarget
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать баннеры для VK, FB и Youtube

    Нужно сделать качественные баннеры по готовому шаблону с текстом для соц. сетей и Youtube (но идеи приветствуются). Баннеры будут отличаться только по размеру и размещению кнопок призыва к действию. Тематика - форекс, трейдинг.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен Баннер на тур сайт

    Добрый день. Прошу помочь в разработке 6-7 баннеров . С следующим текстом на  каждом: Предложение дня / sale price   Акционные авиабилеты / – скидки и специальные цены   Турецкая Ривьера / Хиты Продаж!    Италия Испания Португалия / ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен баннер для сайта на главную страницу

    Добрый день, меня зовут Михаил, являюсь руководителем ИМ vashi-podarki.ru, в данный момент для сайта сделали полный редизайн, нужен баннер для главной страницы (поддомен для просмотра места баннера и стиля, на этом месте сейчас находится временный ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать два баннера для фейсбука

    $10

    СРОЧНО! до 17.00 мск сегодня (8/06). 1. Для теннисного летнего лагеря на море в Испании. Лого лагеря и информацию вышлю. 2. Для теннисной академии - специальное летнее предложение по занятиям.  Вышлю действующий баннер, который надо сильно переделать.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 3 простых банера

    Нужно сделать пару банеров на основе фоток товаров. [url=https://urraa.ru/]https://urraa.ru/[/url] - тут пример стиля, на который хотим ориентироваться Делаем для сайта [url=https://veneziaopt.ru/]https://veneziaopt.ru/[/url], размер на выходе 738х322, формат jpg Исходники для работы: [url=https://yadi.sk/d/BgUyNf193JhcQ3]https://yadi.sk/d/BgUyNf193JhcQ3[/url]

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется нарисовать визитки, баннера

    Для интернет секс-шопа нужно сделать визитки для полиграфии(вектор), а так же бару баннеров - статика и анимация, приветствуются html5 баннера в каком-нибудь google web designer Просьба указывать свои цены по отдельности за данные виды работ. Подробное ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 100-200 HTML5 баннеров (ресайзы)

    Интересует создание баннеров для концертной тематики.   Предоставляем исходники в psd. Нужно по 10-14 баннеров на один концерт в месяц. Потом на этот же концерт, на следующий месяц будем изменять баннеры, чтобы освежить восприятие аудитории. Например, поменяем ...

    HTML
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет наклеек на машину

    $10

    Нужно нарисовать макет для наклеек на машину.Тема:флайборд./ховерборд.Прикрепляю варианты для примера http://rgho.st/private/8yfjwWfc6/3e5b6dc97d9d4a25989d2c6512e9545a  а так же размеры машины.На макете должно присутствовать:логотип,номер телефона,сайт,текст:" -прокат -аренда -продажа флайбордов" где-то в углу мелким шрифтом "подарочные сертификаты,можно купить у водителя".Можно с двух сторон разные сделать ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад