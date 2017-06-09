Создание flash баннера

1020х104

нужен такого формата баннер строгий с анимацией делаем его для test.graphtec-instruments.ru

где должно быть написано, что "Вы работаете с новой версией сайта! Если у Вас возникли проблемы в работе, пожалуйста кликните на баннер для перехода на старую версию"

как то так

Не слишком аляписто, в цветах сайта

Пысы: для особо умных(коих сейчас очень много развелось) можете не писать нам на корпоративный емейл, все равно работу принимаем мы, спасибо.