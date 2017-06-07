Нужен Баннер на тур сайт

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Добрый день. Прошу помочь в разработке 6-7 баннеров . С следующим текстом на  каждом:

Предложение дня / sale price  

Акционные авиабилеты / – скидки и специальные цены

 

Турецкая Ривьера / Хиты Продаж!   

Италия Испания Португалия / Страны, в которые хочется вернуться   

Раннее бронирование, осень 2017  / Куба, Мексика, Доминикана 

Детский Отдых / Лето 2017

Мальдивы Сейшелы / 

Качество картинок примерно как на сайте по ссылке:  

http://texpert.com.ua/turyi/ Готов к диалогу. 

На нашем сайте  alvona.com  на главной странице  есть баннера в статике, хотелось бы в нашу тематику что то более свежее-интересное.

7 лет назад
guest_14970035836841
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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