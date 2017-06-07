Нужен Баннер на тур сайт

Добрый день. Прошу помочь в разработке 6-7 баннеров . С следующим текстом на каждом:

Предложение дня / sale price

Акционные авиабилеты / – скидки и специальные цены

Турецкая Ривьера / Хиты Продаж!

Италия Испания Португалия / Страны, в которые хочется вернуться

Раннее бронирование, осень 2017 / Куба, Мексика, Доминикана

Детский Отдых / Лето 2017

Мальдивы Сейшелы /

Качество картинок примерно как на сайте по ссылке:

http://texpert.com.ua/turyi/ Готов к диалогу.

На нашем сайте alvona.com на главной странице есть баннера в статике, хотелось бы в нашу тематику что то более свежее-интересное.