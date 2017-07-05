Нужен баннер для сайта на главную страницу

Добрый день, меня зовут Михаил, являюсь руководителем ИМ vashi-podarki.ru, в данный момент для сайта сделали полный редизайн, нужен баннер для главной страницы (поддомен для просмотра места баннера и стиля, на этом месте сейчас находится временный баннер с надписью приветствуем на новом сайте, нужно будет с той же тематикой только более солидней) new.vashi-podarki.ru