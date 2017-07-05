Нужен баннер для сайта на главную страницу

СРОЧНО! до 17.00 мск сегодня (8/06). 1. Для теннисного летнего лагеря на море в Испании. Лого лагеря и информацию вышлю. 2. Для теннисной академии - специальное летнее предложение по занятиям. Вышлю действующий баннер, который надо сильно переделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, меня зовут Михаил, являюсь руководителем ИМ vashi-podarki.ru, в данный момент для сайта сделали полный редизайн, нужен баннер для главной страницы (поддомен для просмотра места баннера и стиля, на этом месте сейчас находится временный баннер с надписью приветствуем на новом сайте, нужно будет с той же тематикой только более солидней) new.vashi-podarki.ru
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