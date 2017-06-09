Нарисовать два баннера для фейсбука

$10
БаннерыЗавершен6 заявок183 просмотра
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1. Для теннисного летнего лагеря на море в Испании. Лого лагеря и информацию вышлю.

2. Для теннисной академии - специальное летнее предложение по занятиям. 

Вышлю действующий баннер, который надо сильно переделать.

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Eupho_oria
Валентин 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, творчески. Большое спасибо, Валентин! Рекомендую.
Спасибо за предоставленную работу. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Однозначно, рекомендую!
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