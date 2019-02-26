Eupho_oria

Валентин Eupho_oria

 
33 годаУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качественный web-дизайн. Уделяю внимание каждому пикселю.

Индивидуальный подход Соблюдение сроков Коммуникабельность Вежливость

Наличие грамотного ТЗ и четко поставленной задачи — залог нашего с Вами успеха!

Мои направления:

  • дизайн сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин и др.)
  • разработка логотипа
  • разработка баннеров (статика/анимация)
  • разработка обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.)
  • разработка иконок
Мои контакты: Оплата через:

  • Приват24
  • WebMoney
  • QIWI
Схема работы: обсуждается индивидуально, зависит от вида и объемов работы.
Дизайн сайтаСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
eramar
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$175
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта франшизы кальянного клуба
отлично
всё хорошо
Ответный отзыв
acopy
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Дизайн станицы в psd
Сотрудничеством с Валентином остался полностью доволен. Работа была выполнена хорошо. Порадовал профессиональный подход в общении.
Сотрудничество с Рустамом оставило положительные эмоции. Для работы был предоставлен прототип с пояснениями. Правки вносились в рамках задания. Оплата оперативная, всегда быстро принимал работу. Рекомендую как порядочного и грамотного заказчика!
Ответный отзыв
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать пример бланка используя похожий шрифт
Спасибо за оперативность. Рекомендую 100%
Понятная задача и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15499772171781
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сделать psd для сайта
Работа выполнена качественно и в срок. Качество не вызывает нареканий на последующих этапах реализации проекта. Доволен.
Для работы над проектом были созданы идеальные условия: прототипы с четкими требованиями, а также пример желаемого результата. Коммуникация на уровне. Оплата произведена без задержек и в полном объеме. Сотрудничество принесло положительные эмоции. Рекомендую!
Ответный отзыв
Good-luck
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать страницу 404
Хорошая работа. Рекомендую!
С Артемом легко общаться и найти компромисс. Было предоставлено ТЗ и примеры работ. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
20 отзывов
$15/час
от $40от 1 дня
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Баннеры
10 отзывов
$15/час
от $10от 1 часа
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