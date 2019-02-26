Качественный web-дизайн. Уделяю внимание каждому пикселю.
Индивидуальный подход ○ Соблюдение сроков ○ Коммуникабельность ○ Вежливость
Наличие грамотного ТЗ и четко поставленной задачи — залог нашего с Вами успеха!
Мои направления:
- дизайн сайтов (лендинг, сайт-визитка, интернет-магазин и др.)
- разработка логотипа
- разработка баннеров (статика/анимация)
- разработка обложек соц.сетей (VK, FB, YT, ОК, т.д.)
- разработка иконок
- Приват24
- WebMoney
- QIWI
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$175
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
всё хорошо
$150
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничеством с Валентином остался полностью доволен. Работа была выполнена хорошо. Порадовал профессиональный подход в общении.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Рустамом оставило положительные эмоции. Для работы был предоставлен прототип с пояснениями. Правки вносились в рамках задания. Оплата оперативная, всегда быстро принимал работу. Рекомендую как порядочного и грамотного заказчика!
$20
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за оперативность. Рекомендую 100%
Ответный отзыв
Понятная задача и быстрая оплата. Рекомендую!
$150
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Качество не вызывает нареканий на последующих этапах реализации проекта. Доволен.
Ответный отзыв
Для работы над проектом были созданы идеальные условия: прототипы с четкими требованиями, а также пример желаемого результата. Коммуникация на уровне. Оплата произведена без задержек и в полном объеме. Сотрудничество принесло положительные эмоции. Рекомендую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Хорошая работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Артемом легко общаться и найти компромисс. Было предоставлено ТЗ и примеры работ. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
20 отзывов
$15/час
от $40от 1 дня
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Баннеры
10 отзывов
$15/час
от $10от 1 часа
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