Разработка gif баннера для сайта

Добрый день. Необходимо разработать анимированный баннер gif на тему Трансфер в госпиталь в Таиланде для покупки капсул для похудения. В начале тайка приветствует всех(похжее фото можем выслать). Похоже на ;

людей собирают ,авто(микроавтобус) везет в госпиталь(ссылки на фото высылаем),возвращаются все довольные. В анимации всплывать должны слова.; 100% оригинал, честная цена, бонусы за обьем и т.д на ваше усмотрение