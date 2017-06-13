Заказ баннеров

БаннерыЗавершен3 заявки132 просмотра
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Добрый день.  Нужно сделать баннеры в таких размерах:

935х335

900х256

700х220

2 Акции нужно разместить на 1 баннере.

Суть такая:

Для шлемов производства Nolan и Grex:

1. при покупке шлемов от 10000грн -  Под.сертификат на 500грн в подарок.

http://shlem.com.ua/podarochniy-sertifikat-500-grn

2. при покупке шлема в диапазоне 5000-9999 - подарок:

Чистка цепи Motul Chain Clean C1 

и

Щетка для чистки цепи Scrubber Tool

http://shlem.com.ua/chistka-tsepi-motul-chain-clean-c1-shchetka-dlya-chistki-tsepi-scrubber-tool

7 лет назад
Motostyle
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SilverMax
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена отлично. Все на высшем уровне - рекомендую.
Все отлично, как всегда.
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