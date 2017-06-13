Заказ баннеров

Добрый) нужен баннер простой картинка + текст(2 кадра) размер: высота 115 пикселей, ширина 210 пикселей, не более 50 кб по объему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно сделать баннеры в таких размерах:
935х335
900х256
700х220
2 Акции нужно разместить на 1 баннере.
Суть такая:
Для шлемов производства Nolan и Grex:
1. при покупке шлемов от 10000грн - Под.сертификат на 500грн в подарок.
http://shlem.com.ua/podarochniy-sertifikat-500-grn
2. при покупке шлема в диапазоне 5000-9999 - подарок:
Чистка цепи Motul Chain Clean C1
и
Щетка для чистки цепи Scrubber Tool
http://shlem.com.ua/chistka-tsepi-motul-chain-clean-c1-shchetka-dlya-chistki-tsepi-scrubber-tool
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