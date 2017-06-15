Создание баннера

Необходимо сделать баннер по пластической хирургии.
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Необходимо создать 4 однотипных простых баннера.Картинка + надпись. Два кадра. Размер 290 на 380 px.Картинку, текст и детальное описание задачи предоставлю.
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