Комплект баннеров для AdWords

БаннерыЗакрыт11 заявок386 просмотров
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Доброго дня, интересует 

  • Разработка концепта и текстов для баннеров
  • 2 комплекта баннеров базовых размеров, с различными концепциями.

    Каждый комплект содержит 2 вариации для АВ теста с небольшими изменениями (текст, цвет кнопки, текста, положение элементов)

16 шт

Размеры

 

Основные, для адаптивных баннеров

1200 x 628

1200 x 1200

 https://support.google.com/adwords/answer/7005917

Классические

728*90

336*280

300*250

200*200

160*600

468*60

тех требования https://support.google.com/adwords/answer/1722096

https://support.google.com/adwords/answer/7031480?hl=uk&ref_topic=3121943

7 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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