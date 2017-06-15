Создание баннера для сайта

БаннерыЗавершен19 заявок291 просмотр
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Добрый) нужен баннер простой картинка + текст(2 кадра) размер: высота 115 пикселей, ширина 210 пикселей, не более 50 кб по объему.

7 лет назад
guest_14973557730491
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SilverMax
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо!!! Работа сделана быстро и качественно! все пожелания сразу же реализовались!!!
Все ок*
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