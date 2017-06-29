Баннеры для интернет магазина

БаннерыЗавершен22 заявки639 просмотров
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Для интернет магазина по продаже вещей для организации порядка ( органайзеры, коробки для хранения и т.д.) необходимо 3 баннера размером 1200х400рх "Хиты продаж", "Новинки", "Распродажа" без конкретных товаров и 1 баннер размером 260х390рх "Бесплатная доставка от 2500р."  

В заявке указывайте цены и сроки.

7 лет назад
Bayers
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
Спасибо, Виталию. Все выполнено очень профессионально и в срок. Рекомендую! Буду обращаться ещё.
Все отлично! Сотрудничеством доволен в полной мере. Рекомендую!
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