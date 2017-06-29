Баннеры для интернет магазина

Добрый день. Нужно сделать баннеры в таких размерах: 935х335 900х256 700х220 2 Акции нужно разместить на 1 баннере. Суть такая: Для шлемов производства Nolan и Grex: 1. при покупке шлемов от 10000грн - Под.сертификат на 500грн в подарок. http://shlem.com.ua/podarochniy-sertifikat-500-grn 2. при покупке шлема в ...
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Для интернет магазина по продаже вещей для организации порядка ( органайзеры, коробки для хранения и т.д.) необходимо 3 баннера размером 1200х400рх "Хиты продаж", "Новинки", "Распродажа" без конкретных товаров и 1 баннер размером 260х390рх "Бесплатная доставка от 2500р."
В заявке указывайте цены и сроки.
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