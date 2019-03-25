Я работаю в сфере копирайтинга с 2010 года. С удовольствием выполню рерайт статей на различные темы. Заглянув в портфолио, Вы можете ознакомиться с текстами разного направления.
Какую работу Вы можете мне доверить?
1. Рерайт статей. При работе я использую 3-4 источника. Грамотное написание, согласно ТЗ.
2. Копирайт. Как известно, невозможно стать специалистом во всех сферах. Поэтому, я берусь за написание текстов определённой тематики (обсуждается лично с заказчиком).
3. Транскибация аудио- и видеофайлов.
4. Заполнение контентом магазинов, написание статей, как для категорий интернет-магазинов, так и для отдельных товаров.
Что Вы получаете при сотрудничестве со мной?
• уникальные тексты по низкой стоимости;
• соблюдение договорённых сроков;
• индивидуальный подход к каждому проекту;
• если потребуется – доработка;
• скидка при больших объёмах.
- Катаральный гайморит108 просмотров
- Чем убрать клей от наклейки с пластика?118 просмотров
- Масло пшеницы для волос114 просмотров
- Пять правил вкусного и здорового питания180 просмотров
- Турецкие комплекты постельного белья153 просмотра