olga485

Ольга olga485

 
30 летМолдова/Рыбница
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Качественные и уникальные тексты по низкой стоимости!

Я работаю в сфере копирайтинга с 2010 года. С удовольствием выполню рерайт статей на различные темы. Заглянув в портфолио, Вы можете ознакомиться с текстами разного направления.

Какую работу Вы можете мне доверить?

1. Рерайт статей. При работе я использую 3-4 источника. Грамотное написание, согласно ТЗ.

2. Копирайт. Как известно, невозможно стать специалистом во всех сферах. Поэтому, я берусь за написание текстов определённой тематики (обсуждается лично с заказчиком).

3. Транскибация аудио- и видеофайлов.

4. Заполнение контентом магазинов, написание статей, как для категорий интернет-магазинов, так и для отдельных товаров.

Что Вы получаете при сотрудничестве со мной?

• уникальные тексты по низкой стоимости;

• соблюдение договорённых сроков;

• индивидуальный подход к каждому проекту;

• если потребуется – доработка;

• скидка при больших объёмах.

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
miraed
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать статьи по ТЗ.
Отлично, рекомендую!
Заказчик всегда на связи, оплата происходила каждый день. Всё отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
kartel1234
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
10 баллов
3 года назад
Тексты для коммерческого сайта. 160 тыс. символов
Работали с большим объемом контента. Тексты качественные, грамотные, читабельные. Автор всегда на связи. Сроки не нарушает. Рекомендую.
Заказчик был постоянно на связи, сразу же отвечал на вопросы, оплату производил ежедневно! Рекомендую!
Ответный отзыв
gtdytsd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Рерайт 23 300 знаков без пробелов.
Все ок. Были не до четы. Быстро скорректировали.
Рекомендую. Заказчик всегда находился на связи, работали по предоплате. Всё отлично!
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$14
10 баллов
4 года назад
Рерайт текстов по психологии
Всё отлично, как всегда!
Всё отлично, рекомендую =)
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Рерайт 5 текстов по психологии
Ольга отлично справилась с работой! Очень довольна сотрудничеством. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие! Мои наилучшие рекомендации.
Спасибо за работу. Всё отлично!
Ответный отзыв
Копирайтинг
52 отзыва
$1/час
от $2
#120
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$1/час
#75
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $5
#238