Качественные и уникальные тексты по низкой стоимости!

Я работаю в сфере копирайтинга с 2010 года. С удовольствием выполню рерайт статей на различные темы. Заглянув в портфолио, Вы можете ознакомиться с текстами разного направления.

Какую работу Вы можете мне доверить?

1. Рерайт статей. При работе я использую 3-4 источника. Грамотное написание, согласно ТЗ.

2. Копирайт. Как известно, невозможно стать специалистом во всех сферах. Поэтому, я берусь за написание текстов определённой тематики (обсуждается лично с заказчиком).

3. Транскибация аудио- и видеофайлов.

4. Заполнение контентом магазинов, написание статей, как для категорий интернет-магазинов, так и для отдельных товаров.

Что Вы получаете при сотрудничестве со мной?

• уникальные тексты по низкой стоимости;

• соблюдение договорённых сроков;

• индивидуальный подход к каждому проекту;

• если потребуется – доработка;

• скидка при больших объёмах.