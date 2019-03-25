Рерайт 5 текстов по психологии

Девчата, привет. Нам в женский журнал нужны авторы. Можно делать рерайт. Главное это заинтересовывать читательниц + написание без ошибок, ну и уникальность 100%. Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов. Большие статьи не нужны до 3 ...