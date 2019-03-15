Рерайт текстов по детям

РерайтингЗакрыт33 заявки325 просмотров
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без ошибок - 20 тыс. знаков. Оплата до 85 р. за тыс. Тексты не технические. В идеале уметь работать с ключами. В отклике указывайте почту.

5 лет назад
mosterfails
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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