Рерайт неуникальных статей на lps-stanok.com

Примерно около 29 +- 10 текстов. Требования к тексту: Уникальность 80-90% Разделение на абзацы как на сайте исходнике Формирование в тексте списков как на сайте исходнике Количество символов +- 1000 к каждому тексту Каждый текст сохранять в отдельный файл с названием ...