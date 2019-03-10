Необходимо сделать качественный рерайт статьи объемом 2000 зюп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт текстов (+ правка после проверки)
Время на выполнение статьи: не более суток. Объем одной статьи - 3000-4000 зн.б.п.
Предлагайте свою цену за 1 т.зн.б.п.
- Похожие заказы
- $3Рерайтинг2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Примерно около 29 +- 10 текстов. Требования к тексту: Уникальность 80-90% Разделение на абзацы как на сайте исходнике Формирование в тексте списков как на сайте исходнике Количество символов +- 1000 к каждому тексту Каждый текст сохранять в отдельный файл с названием ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание статей футбольной тематики (рерайт с уникальностью не ниже 80%), общий объем ~100 000 символов без пробелов. Необходимо также форматирование текста и вставка картинки (с заполнением тега Alt). Опечатки, и тем более ошибки, не допускаются. Срок ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен рерайт двух статей по 5 вариантов каждая. Общее количество символов 20к Украинский язык.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать рерайтинг 18 статей наших конкурентов (файл с ссылками на статьи прикрепляю) Требование 100.00% уникальности, оптимальное кол-во воды... Вообщем все требования по SEO, текст проверяется через сервисы после сдачи. Сохранение слов с гиперссылками (выделить их в ...Рерайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Есть текст на русском языке, нужно написать похожий по смыслу и структуре текст на украинском. Получается как бы рерайт и перевод сразу :) жду заявки.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать статью на тему: "Обязательно ли заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования в 2019 году " В первом абзаце нужно употребить фразу: договор на обслуживание газового оборудования Ключевые слова, которые нужно употребить, но вы сами решаете, в каком ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
[b]ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ:[/b] Обзор Xiaomi Mi Mix 3 [b]ОБЪЁМ:[/b] 9500 - 11000 збп [b]ПЛАН СТАТЬИ:[/b] Введение втему (h2) Обзор Xiaomi Mi Mix 3 (h2) Технические характеристики (с таблицей) (h2) Упаковка и комплектация (h2) Внешний вид и эргономика (h2) Дисплей и его возможности (h2) Железо и ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен свободный рерайт текстов с других сайтов на тему рыбалка для форума рыбаков в раздел статьи. Рерайт с высокой уникальностью по адвего плагиатус. Напишите стоимость за кило ЗБП и ваш скайп для связи.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать 80 статей по банковской тематике. 40 по теме домашние животные. 25 по теме строительства. Пишите какую тему готовы взять и сколько будет стоить 1000 знаков б/п. Предоставляем на каждую статью ТЗ с планом статьи и подзаголовками. От вас ...Рерайтинг35 заявокЗакрыт5 лет назад