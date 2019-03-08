Написать статью "Обзор Xiaomi Mi Mix 3"

Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены). Без ключей, грамотный текст. Ищу человека, который ...
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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Обзор Xiaomi Mi Mix 3
ОБЪЁМ: 9500 - 11000 збп
ПЛАН СТАТЬИ:
Введение втему
(h2) Обзор Xiaomi Mi Mix 3
(h2) Технические характеристики (с таблицей)
(h2) Упаковка и комплектация
(h2) Внешний вид и эргономика
(h2) Дисплей и его возможности
(h2) Железо и производительность
(h3) Тест dxomark и тест AnTuTu (с фото)
(h2) Программное обеспечение и память
(h2) Управление телефоном
(h2) Камеры
(h2) Связь и звук
(h2) Батарея и автономность
(h2) Выводы, цены и дата выпуска
(h3) Плюсы
(h3) Минусы
КЛЮЧИ:
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qualcomm snapdragon 845 - употребить 1 раз
adreno 630 - употребить 1 раз
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nano sim - употребить 1 раз
nfc - употребить1 раз
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ВСЕ КЛЮЧИ ВСТАТЬЕ ВЫДЕЛИТЬ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:
Требуемая уникальность: 90% по text.ru,но не более 20% по одному из источников.
Используйте разные подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H3 (не менее 1 заголовка на 2000символов).
Вхождение ключевых слов в подзаголовки не равно вхождению этих слов в текст.
Старайтесь распределять ключевые слова равномерно по тексту.
Используйте самое частотное ключевое слово в заголовках в разбавочной форме.
Старайтесь не использовать абзацы более 700 знаков без пробела.
Делайте вступление в текст и окончание, текст не должен обрываться и начинаться
с сухой информации.
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