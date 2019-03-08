Написать статью "Обзор Xiaomi Mi Mix 3"

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Обзор Xiaomi Mi Mix 3

ОБЪЁМ: 9500 - 11000 збп

ПЛАН СТАТЬИ:

Введение втему

(h2) Обзор Xiaomi Mi Mix 3

(h2) Технические характеристики (с таблицей)

(h2) Упаковка и комплектация

(h2) Внешний вид и эргономика

(h2) Дисплей и его возможности

(h2) Железо и производительность

(h3) Тест dxomark и тест AnTuTu (с фото)

(h2) Программное обеспечение и память

(h2) Управление телефоном

(h2) Камеры

(h2) Связь и звук

(h2) Батарея и автономность

(h2) Выводы, цены и дата выпуска

(h3) Плюсы

(h3) Минусы

КЛЮЧИ:

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