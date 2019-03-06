Требуется Копирайтер для написания 30 текстов в тем Моб.связи

Условия: ·

Неполная занятость (подработка) или полная(по желанию).·

Работа удаленная (можете работать из домаили другого места).·

Свободный график работы.·

Можно совмещать с другой работой или учебой.·

Написание текстов для информационных сайтов на основании задания, где прописана структура статьи и на какие вопросы текст должен отвечать.

Наши ожидания от кандидата: ·

Грамотность;·

Опыт написания текстов;·

Ответственность и сдача материалов в срок..·

Умение ГРАМОТНО и понятно выражать своимысли на русском языке.·

Наличие компьютера и интернета, Skype.

Оплата

Наша ставка – 35 руб. за 1000 символов. Оплата раз в неделю на Webmoney или Яндекс Деньги. Далее можете перекинутьна любую свою карточку, или завести карту Яндекс Денег (карта заводится быстро

и бесплатно).

Перспективы

У Вас есть возможность дорасти до главного редактора сайта.

Будьте готовы к ряду тестовых заданий.

Чтобы начать с нами сотрудничество,вышлете анкету:

1. Имя + возраст

2. Город

3. Опыт в написании текстов;.

4 Список своих тем в которых вам интереснее всего писать по порядку их важности от большего к меньшему (этот список поможет понять ваши интересы на будущее)

5. Сколько времени в день можете уделять работе (в среднем, примерно)

6. Образование (учебное заведение и специальность)

7. Телефон+ мессенджер, где Вам можно написать (WhatsApp,Viber, Telegram)

8. Скайп9. Откуда узнали о вакансии? На почту, указанную в контактах.

Контактная информация

Павел