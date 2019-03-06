Требуется Копирайтер для написания 30 текстов в тем Моб.связи

РерайтингЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Условия: ·     

 Неполная занятость (подработка) или полная(по желанию).·

 Работа удаленная (можете работать из домаили другого места).·   

 Свободный график работы.·   

 Можно совмещать с другой работой или учебой.· 

 Написание текстов для информационных сайтов на основании задания, где прописана структура статьи и на какие вопросы текст должен отвечать. 

Наши ожидания от кандидата: ·      

Грамотность;·      

Опыт написания текстов;·      

Ответственность и сдача материалов в срок..·      

Умение ГРАМОТНО и понятно выражать своимысли на русском языке.·      

Наличие компьютера и интернета, Skype. 

Оплата 

Наша ставка – 35 руб. за 1000 символов. Оплата раз в неделю на Webmoney или Яндекс Деньги. Далее можете перекинутьна любую свою карточку, или завести карту Яндекс Денег (карта заводится быстро

и бесплатно). 

Перспективы 

У Вас есть возможность дорасти до главного редактора сайта.

Будьте готовы к ряду тестовых заданий.

Чтобы начать с нами сотрудничество,вышлете анкету:

1.    Имя + возраст

2.    Город

3.    Опыт в написании текстов;.

4    Список своих тем в которых вам интереснее всего писать по порядку их важности от большего к меньшему (этот список поможет понять ваши интересы на будущее)

5.    Сколько времени в день можете уделять работе (в среднем, примерно)

6.    Образование (учебное заведение и специальность)

7.    Телефон+ мессенджер, где Вам можно написать (WhatsApp,Viber, Telegram)

8.    Скайп9.    Откуда узнали о вакансии?  На почту, указанную в контактах. 

Контактная информация

Павел

5 лет назад
perepaul
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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