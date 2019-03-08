Рерайт

РерайтингЗавершен12 заявок265 просмотров
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Нужно выполнить рерайт 10-15 тыс. знаков, 40 руб. за 1000 знаков.

Ключи вписывать не нужно, seo требований нет, нужно просто грамотно переписать исходный текст.

Оплата - на яндекс.деньги или карту сбербанка.

5 лет назад
eva92
Ева 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sofyapro
Софья 
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$10
5 дней
Софья написала хорошие грамотные тексты, точно в срок. Спасибо!
Очень приятный заказчик. Удобно, что выходит на связь, есть возможность задать вопросы. Оплата сразу после сдачи. Спасибо за сотрудничество!
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