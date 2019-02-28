Курсовая по двигателю моно мотроник

Есть текст, но его нужно немного переписать. Текст на автомобильную тематику (текст про работу мотроника, в конце текста отличия моно мотроника от мотроника, нужно переписать чтобы весь текст был про моно мотроник), объем 8 страниц. И оформить под курсовую работу. Указывайте цену за работу и сроки.