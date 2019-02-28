Курсовая по двигателю моно мотроник

РерайтингЗакрыт5 заявок151 просмотр
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Есть текст, но его нужно немного переписать. Текст на автомобильную тематику (текст про работу мотроника, в конце текста отличия моно мотроника от мотроника, нужно переписать чтобы весь текст был про моно мотроник), объем 8 страниц. И оформить под курсовую работу. Указывайте цену за работу и сроки.

5 лет назад
kjop
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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