Требуется рерайтинг статей

Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/02/28/kak-rabotayut-fsb-shnye-oborotni-na-fizicheskoe-unichtozhenie-putinskix-patriotov/]этот[/url] материал - последний, а так же серию передысторий (у каждой текущей статьи есть ссылка на предыдущую). Бюджет в твердой криптовалюте, любой адекватный. Рерайтов с публикациями столько сколько кто сможет. Бюджет выделю с чего платить ...