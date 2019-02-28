Нужно сделать серию рерайтов с публикациями из миралинкс

Написать определение таких слов, как "скорочтение"; "ментальная арифметика", "английский язык", "коррекция почерка".Создается сайт центра развития интеллекта для которого очень важная подробная информация о методиках, написанных выше. Уникальность 95% по text.ru Воды должно быть как можно меньше, ...
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Бюджет в твердой криптовалюте, любой адекватный. Рерайтов с публикациями столько сколько кто сможет. Бюджет выделю с чего платить владельцам площадок (пишем им напрямую чтобы было проще и быстрее), а расчет с исполнителем - по факту.
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