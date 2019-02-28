Нужно сделать серию рерайтов с публикациями из миралинкс

Вот этот материал - последний, а так же серию передысторий (у каждой текущей статьи есть ссылка на предыдущую).

Бюджет в твердой криптовалюте, любой адекватный. Рерайтов с публикациями столько сколько кто сможет. Бюджет выделю с чего платить владельцам площадок (пишем им напрямую чтобы было проще и быстрее), а расчет с исполнителем - по факту.

Важно распространить инфо - деньги есть.