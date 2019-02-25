Информация для сайта.

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Написать определение таких слов, как "скорочтение"; "ментальная арифметика", "английский язык", "коррекция почерка".Создается сайт центра развития интеллекта для которого очень важная подробная информация о методиках, написанных выше. Уникальность 95% по text.ru Воды должно быть как можно меньше, все по делу.

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5 лет назад
killingio
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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