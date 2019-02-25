Ищем копирайтера для рерайта четырех лекций

https://www.youtube.com/watch?v=W9x1LRObLhg есть ролик К нему есть файл с комментариями. В принципе нормальные субтитры, но иногда встречается путание слов похожих по произношению. Также проставить орфографию. Нужно его отредактировать. 5,5 тыс симв. Укажите в проект цену за всю статью + ...
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Задача:
Переписать 4 лекции, необходимо изменить формулировки с сохранением изначального смысла.
1 - Лекция по отоплению
2 - Лекция по водоснабжению
3 - Лекция про вводные электрические выключатели
4 - Лекция про электросетевые и электросбытовые компании
Подкованность в данных темах приветствуется.
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