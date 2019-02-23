Здравствуйте с сайта сателлита взят текст и переписан под другую уже услугу - этот переписанный текст в принципе получается все равно не уникальным - спам. Надо что-то решать - предложения в ЛС желательно только с портфолио ...
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Требуется рерайт тестов по информатике. Тестов будет 100. По срокам сдать сегодня вечером. Ваша цена?
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