Здравствуйте с сайта сателлита взят текст и переписан под другую уже услугу - этот переписанный текст в принципе получается все равно не уникальным - спам. Надо что-то решать - предложения в ЛС желательно только с портфолио ...
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