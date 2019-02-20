Добрый день! Есть объявление о предоставлении услуг лазерной эпиляции. С значками и смайликами. Всего 1500 знаков с пробелами. Нужно сделать полный рерайт - т.е. смысл тот же, но совсем по-другому. Так же оформить смайликами и значками) Нужно ...