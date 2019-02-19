Ищу авторов на информационный сайт женской тематики

РерайтингЗакрыт17 заявок391 просмотр
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Здравствуйте!

Ищу авторов на тему грудного вскармливания.

Вы подходите, если

  • Готовы писать только для меня.
  • Нормально воспринимаете правки и замечания.
  • Пишете в поставленные сроки, предупреждаете о задержках и перерывах в работе.
  • Грамотно пишете на русском языке.
  • Готовы писать без воды.
Ожидания: минимум 1 статья в неделю по подробному ТЗ. Вот образец https://goo.gl/WGCo5U . Можете писать быстрее — без проблем, пишите по 1-2 штуке в день. Работой обеспечу. Главное, чтобы не страдало качество.

Условия

Испытательный срок: 3 месяца. Оплата на испыталке: 40 руб. за 1000 збп. После 50 руб. за 1000 збп. Плачу на Вебмани, Яндекс Деньги, Киви кошелек или на карту Сбербанка.

Прежде, чем отвечать на заявку, посмотрите правила, по которым мы работаем https://goo.gl/TZL5db . Многие их пугаются, но сложного там ничего нет. Один раз научиться и потом не будет никаких проблем.

5 лет назад
kowka2005
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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