Ищу авторов на информационный сайт женской тематики

Добрый день! Нужен человек для обработки информации. Оплата по факту каждого выполненного задания. Подробности обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу авторов на тему грудного вскармливания.
Вы подходите, если
- Готовы писать только для меня.
- Нормально воспринимаете правки и замечания.
- Пишете в поставленные сроки, предупреждаете о задержках и перерывах в работе.
- Грамотно пишете на русском языке.
- Готовы писать без воды.
Условия
Испытательный срок: 3 месяца. Оплата на испыталке: 40 руб. за 1000 збп. После 50 руб. за 1000 збп. Плачу на Вебмани, Яндекс Деньги, Киви кошелек или на карту Сбербанка.
Прежде, чем отвечать на заявку, посмотрите правила, по которым мы работаем https://goo.gl/TZL5db . Многие их пугаются, но сложного там ничего нет. Один раз научиться и потом не будет никаких проблем.
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