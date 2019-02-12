Написание статей для бирж вечных ссылок

РерайтингЗакрыт4 заявки300 просмотров
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Добрый день

Необходимо писать уникальные статьи, по разным тематикам, статьи от 750 до 2500 символов. Вместе с размещением на сайте.

- тематика статей дается согласно анкору рекламодателя;

- размещение на сайте происходит в основном через WordPress;

Работы много. Было бы желание работать. На данный момент есть месячный объем работ - 1000 статей в месяц. Можно взять часть этого объема, такой вариант тоже нам подойдет

Расценки на написание статей:

1000 симв. = 10 грн./25 руб.

2000 симв. = 16 грн./40 руб.

Цены может быть небольшие, но работы много.

Есть еще вариант только размещения статей на сайтах. То есть вы ищете статью на бирже готовых статей согласно тематике заказчика, и размещаете на сайте.

Написание статей
5 лет назад
vuzlib
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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