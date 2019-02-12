Написание статей для бирж вечных ссылок

Рерайт 4 статей (тематика недвижимость) - статьи простые, взятые с Яндекс.Новостей Без ключевиков, просто качественный рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходимо писать уникальные статьи, по разным тематикам, статьи от 750 до 2500 символов. Вместе с размещением на сайте.
- тематика статей дается согласно анкору рекламодателя;
- размещение на сайте происходит в основном через WordPress;
Работы много. Было бы желание работать. На данный момент есть месячный объем работ - 1000 статей в месяц. Можно взять часть этого объема, такой вариант тоже нам подойдет
Расценки на написание статей:
1000 симв. = 10 грн./25 руб.
2000 симв. = 16 грн./40 руб.
Цены может быть небольшие, но работы много.
Есть еще вариант только размещения статей на сайтах. То есть вы ищете статью на бирже готовых статей согласно тематике заказчика, и размещаете на сайте.
- Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
10 статей. С ключами в основном. Указывайте опыт и оставляйте емейл для связи.Рерайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать (рерайт) несколько статей по тематике медицинской марихуаны. Статьи для рерайта предоставлю. Общий объем - порядка 60к знаков.Рерайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад
Грамотные тексты по туризму. Пока что 10 статей. Оплата 75-80 р. за тыс. Уметь вставлять ключевые слова. В заявке оставляйте почту.Рерайтинг27 заявокЗакрыт5 лет назад
Оплата 80 р. за тыс. Уметь вставлять ключевые слова. В заявке оставляйте почту.Рерайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $23
Нужно сделать рерайт описаний 121 товара семян для с/х, объем текста 500-1000 сим. Пример уже сделаных описаний и структуру текста прикрепил к заданию, срок 10 дней.Рерайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Хорошие тексты Оплата от доллара за тыс. Опыт написания обязательно. В заявке оставляйте емейл для оперативной связи.Рерайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Уважаемый рерайтер/копирайтер! Предлагаем Вам отличную возможность совместить интересную работу и достойный заработок. В скором времени ожидается выход в онлайн книги Андрея Ивашкова «Полуавтобия». На данный момент им проводится финальная доработка уже готовой рукописи. Что требуется от ...Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим рерайт текстов (тематика Системы линейного водоотвода) Текстов очень много (по 2000-3000 символов) Пример текста _ttps://lotki-vodootvodnie.ru/catalog/line/betonnye-lotki/ Нужен не просто рерайт, а понимание того, о чем идет речь. Сроки и суммы указывайте в заявкеРерайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Вопрос по рерайту статьи. Сроки, цена? Требования: - УНИКАЛЬНОСТЬ - отсутствие искажения терминов Покажите мне примеры текстов до и после переписки на такую тематику.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад