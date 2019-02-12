Добрый день! Есть объявление о предоставлении услуг лазерной эпиляции. С значками и смайликами. Всего 1500 знаков с пробелами. Нужно сделать полный рерайт - т.е. смысл тот же, но совсем по-другому. Так же оформить смайликами и значками) Нужно ...
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Добрый день! Необходим рерайт статей на финансовую тематику - финансовые рынки, трейдеры, торговые системы и т.д.
Уникальность - 85% по text.ru, объем 5000-6000 знаков
Нужен качественный рерайт, только. Из особых требований - разбивка текста на подзаголовки, если их нет.
Стоимость - 25 рублей за 1000 знаков б/п, оплата на webmoney
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