Рерайт статей на финансовую тематику

$50
РерайтингЗакрыт6 заявок264 просмотра
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Добрый день! Необходим рерайт статей на финансовую тематику - финансовые рынки, трейдеры, торговые системы и т.д.

Уникальность - 85% по text.ru, объем 5000-6000 знаков

Нужен качественный рерайт, только. Из особых требований - разбивка текста на подзаголовки, если их нет.

Стоимость - 25 рублей за 1000 знаков б/п, оплата на webmoney

5 лет назад
serggera
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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