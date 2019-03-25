Полный рерайт объявления

Добрый день Необходимо писать уникальные статьи, по разным тематикам, статьи от 750 до 2500 символов. Вместе с размещением на сайте. - тематика статей дается согласно анкору рекламодателя; - размещение на сайте происходит в основном через WordPress; Работы много. Было ...
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Добрый день!
Есть объявление о предоставлении услуг лазерной эпиляции. С значками и смайликами. Всего 1500 знаков с пробелами.
Нужно сделать полный рерайт - т.е. смысл тот же, но совсем по-другому. Так же оформить смайликами и значками)
Нужно ТРИ варианта! Обязательно сделать красиво и качественно!
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