Полный рерайт объявления

$3
РерайтингЗавершен2 заявки148 просмотров
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Добрый день!

Есть объявление о предоставлении услуг лазерной эпиляции. С значками и смайликами. Всего 1500 знаков с пробелами.

Нужно сделать полный рерайт - т.е. смысл тот же, но совсем по-другому. Так же оформить смайликами и значками)

Нужно ТРИ варианта! Обязательно сделать красиво и качественно!

5 лет назад
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Marina_Kot
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Сделано в лучшем виде!
Отличный заказчик! Работать одно удовольствие! Постановка задачи четкая, оплата в 50/50 в срок, на связи постоянно. Очень приятно работать.
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