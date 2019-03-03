Рерайт статей по теме "Гороскопы"

Требуется копирайтер для рерайта статей по теме «характер по гороскопу». Всего 29 статей. Оплата за статью фиксированная - 100 руб. Объем одной статьи - около 4 тыс. зн. без пробелов.

Рерайт простейший: с одного источника (источник предоставляется), уникальность 90%. Никаких картинок подбирать не нужно, публикую я сама. Ваша задача - написать текст в Ворде. В неделю нужно писать хотя бы 3 статьи. Если вы хотите и можете работать быстрее, это обсуждается.

Оплачиваю первое время каждую статью отдельно, на Вебмани WMR. Позже оплата раз в неделю также на Вебмани. Другие варианты оплаты не рассматриваются.

В заявке укажите ваш опыт, дайте ссылку на портфолио. Прежде чем подтвердить вашу кандидатуру, даю для теста небольшой фрагмент текста - вы выполняете рерайт.