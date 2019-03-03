Транскрибация с ауди и видео файлов. Копирайтинг. Грамотная речь и правописание (еще старая школа, высшее образование), печатаю 180-200 знаков в минуту, обязательная, усидчивая, обучаемая. К критике отношусь спокойно. Работы сдаю в оговоренные сроки. Уверенный пользователь ПК. Работа с текстами - вычитка, корректировка и подготовка к печати.Со мной выгодно работать, потому что: 1. грамотная 2. быстро печатаю 3. не кину вас при выполнении задания 4. адекватная