Транскрибация с ауди и видео файлов. Копирайтинг. Грамотная речь и правописание (еще старая школа, высшее образование), печатаю 180-200 знаков в минуту, обязательная, усидчивая, обучаемая. К критике отношусь спокойно. Работы сдаю в оговоренные сроки. Уверенный пользователь ПК. Работа с текстами - вычитка, корректировка и подготовка к печати.Со мной выгодно работать, потому что: 1. грамотная 2. быстро печатаю 3. не кину вас при выполнении задания 4. адекватная
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$40
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Отзывы заказчиков
$44
10 баллов
5 лет назад
Елена выполнила рерайт статей. Сроки соблюдены. Качество работы меня порадовало. Все мои пожелания она учла. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик: конкретные задачи, оплата в срок, деликатное общение. Рекомендую!