zi-ma

Елена zi-ma

 
59 летРоссия/Снежинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Транскрибация с ауди и видео файлов. Копирайтинг. Грамотная речь и правописание (еще старая школа, высшее образование), печатаю 180-200 знаков в минуту, обязательная, усидчивая, обучаемая. К критике отношусь спокойно. Работы сдаю в оговоренные сроки. Уверенный пользователь ПК. Работа с текстами - вычитка, корректировка и подготовка к печати.Со мной выгодно работать, потому что: 1. грамотная                                                            2. быстро печатаю                                                            3. не кину вас при выполнении задания                                                            4. адекватная

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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
svetlana9
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$44
10 баллов
5 лет назад
Рерайт статей по теме "Гороскопы"
Елена выполнила рерайт статей. Сроки соблюдены. Качество работы меня порадовало. Все мои пожелания она учла. Рекомендую.
Очень приятный заказчик: конкретные задачи, оплата в срок, деликатное общение. Рекомендую!
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