Интересный, творческий проект предложила реализовать Светлана. Было очень приятно поработать от души, без подобных слов когда "мне к 3-м часам нужно..." Несмотря на то что задача была сформулирована четко, допускался и даже приветствовался вольный полет фантазии, в подобных проектах это очень помогает иллюстратору). Так же и по общению, было приятно обсуждать проект и вообще вести беседу. С оплатой также никаких проблем. От сотрудничества остались только положительные впечатления! Рекомендую!