Нужно создать четыре иллюстрации к статье в едином стиле, 770*330 пикс. Все объекты на рисунках векторные, без фотографий. Нужно будет сдать исходники в Фотошопе (и только в нем) со слоями, чтобы при необходимости я могла ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $32
Необходимо написать 8 статей. Тематика - совместимость знаков зодиака. Необходимо писать 2 статьи в неделю. Объем одной статьи - 9 тыс. симв. б/п. Оплата фиксированная - 270 руб. за статью. Выплаты на Яндекс.Деньги и WMZ после каждого выполненного ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $44
Требуется копирайтер для рерайта статей по теме «характер по гороскопу». Всего 29 статей. Оплата за статью фиксированная - 100 руб. Объем одной статьи - около 4 тыс. зн. без пробелов. Рерайт простейший: с одного источника ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Здравствуйте. Есть сайт вида http://site.ru Я переношу его на новый домен вида https://site.com. Структура сайта полностью та же, изменилась только доменная зона с RU на COM и протокол изменился на https. Вам нужно написать код 301 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать три иллюстрации к статье в едином стиле, 770*330 пикс. Простенький дизайн вроде инфографики. Пример одной из иллюстраций: девочка (женщина) на фоне из звезд + две надписи на иллюстрации. Все объекты векторные, без фотографий. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Поменяла дизайн на своем сайте ucoz. Что-то с выравниванием картинок в статьях. Мне нужно не обтекание, а чтобы был текст, ниже по центру картинка, ниже слова текст. Образец прикладываю. Адрес сайта http://strelec-club.ru Доступ к админке не даю. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад