svetlana9

Светлана Стрельцова svetlana9

 
35 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Четыре иллюстрации к статье

    Нужно создать четыре иллюстрации к статье в едином стиле, 770*330 пикс. Все объекты на рисунках векторные, без фотографий. Нужно будет сдать исходники в Фотошопе (и только в нем) со слоями, чтобы при необходимости я могла ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт 8 статей на тему "гороскопы"

    $32

    Необходимо написать 8 статей. Тематика - совместимость знаков зодиака. Необходимо писать 2 статьи в неделю. Объем одной статьи - 9 тыс. симв. б/п. Оплата фиксированная - 270 руб. за статью. Выплаты на Яндекс.Деньги и WMZ после каждого выполненного ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт статей по теме "Гороскопы"

    $44

    Требуется копирайтер для рерайта статей по теме «характер по гороскопу». Всего 29 статей. Оплата за статью фиксированная - 100 руб. Объем одной статьи - около 4 тыс. зн. без пробелов. Рерайт простейший: с одного источника ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить 301 редирект со старого домена на новый

    $3

    Здравствуйте. Есть сайт вида http://site.ru Я переношу его на новый домен вида https://site.com. Структура сайта полностью та же, изменилась только доменная зона с RU на COM и протокол изменился на https. Вам нужно написать код 301 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Три иллюстрации к статье в стиле инфографики

    Нужно создать три иллюстрации к статье в едином стиле, 770*330 пикс. Простенький дизайн вроде инфографики. Пример одной из иллюстраций: девочка (женщина) на фоне из звезд + две надписи на иллюстрации. Все объекты векторные, без фотографий. ...

    PhotoshopИнфографика
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • На сайте ucoz задать выравнивание картинок в статьях

    Поменяла дизайн на своем сайте ucoz. Что-то с выравниванием картинок в статьях. Мне нужно не обтекание, а чтобы был текст, ниже по центру картинка, ниже слова текст. Образец прикладываю. Адрес сайта http://strelec-club.ru Доступ к админке не даю. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Annbelevich
Анна 
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$32
10 баллов
4 года назад
Рерайт 8 статей на тему "гороскопы"
Рекомендую Светлану к сотрудничеству, так как работать с ней - одно удовольствие. Всегда есть обратная связь и чёткая постановка задачи. Все ТЗ понятны и доступны. Оплата всегда в срок без задержек.
Анна написала для меня серию статей. Порадовала скорость работы. Качество текста, соблюдение ТЗ и уникальность на высоте. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
DH-Group
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$11
10 баллов
4 года назад
Четыре иллюстрации к статье
Интересный, творческий проект предложила реализовать Светлана. Было очень приятно поработать от души, без подобных слов когда "мне к 3-м часам нужно..." Несмотря на то что задача была сформулирована четко, допускался и даже приветствовался вольный полет фантазии, в подобных проектах это очень помогает иллюстратору). Так же и по общению, было приятно обсуждать проект и вообще вести беседу. С оплатой также никаких проблем. От сотрудничества остались только положительные впечатления! Рекомендую!
Пётр - вежливый и приятный в работе человек. Почти всегда на связи, онлайн. Мои желания относительно работы понимал сразу, с полуслова. Если просила что-то изменить, тоже делал сразу. Качество работы устроило на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
zi-ma
Елена 
59 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$44
10 баллов
5 лет назад
Рерайт статей по теме "Гороскопы"
Очень приятный заказчик: конкретные задачи, оплата в срок, деликатное общение. Рекомендую!
Елена выполнила рерайт статей. Сроки соблюдены. Качество работы меня порадовало. Все мои пожелания она учла. Рекомендую.
Ответный отзыв
Suhotcheva
Алина 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Три иллюстрации к статье в стиле инфографики
Рекомендую, все прошло хорошо. Светлана поставила четко задачу, оплатила вовремя
Алина рисовала три иллюстрации для сайта. Я довольна работой.
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Debager
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$3
8 баллов
8 лет назад
На сайте ucoz задать выравнивание картинок в статьях
Небольшое задание. Отзывчивый заказчик.
Василий выполнил работу быстро и качественно. В общении - приятный и доброжелательный человек. Спасибо! Советую.
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