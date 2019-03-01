Рерайт описаний товаров

РерайтингЗавершен9 заявок267 просмотров
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Необходимо сделать рерайт описаний корпусной мебели и кухонь.

Всего примерно 43 статьи по 100-300 символов.

Подробности при переписке.

Сроки сжатые.

5 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VicThor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$2
2 дня
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