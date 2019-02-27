Требуется написать текст по теме "Xiaomi Mi Max 4 и 4 Pro"

РерайтингЗакрыт6 заявок283 просмотра
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ОБЪЁМ: 7000 - 8500 знаков без пробелов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Точное вхождение (нельзя склонять):

сторонние программы - употребить 1 раз 

mi max 4 - употребить 2 раза 

mi max4 pro - употребить 2 раза

Разбавочные вхождение(можно склонять):

xiaomi mi max 4 - употребить 1 раз

сяоми ми макс 4 - употребить 1 раз

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2 sim-карты - употребить 1 раз

usb - употребить 1 раз

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ПЛАН СТАТЬИ:

Введение в тему (не подзаголовок)

(h2)Обзор Mi Max 4 и Mi Max 4 pro

(h2)Внешний вид Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 pro

(h2)Технические характеристики Mi Max 4

(h2)Технические характеристики Mi Max 4 pro

(h2)Последние новости

(h2)Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 pro дата выхода цены

(h2)Вывод

(h3)Плюсы

(h3)Минусы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Требуемая уникальность: 90% по text.ru,но не более 20% по одному из источников.
  • Используйте разные подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
  • Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H3 (не менее 1 заголовка на 2000 символов).
  • Вхождение ключевых слов в подзаголовки не равно вхождению этих слов в текст.
  • Старайтесь распределять ключевые слова равномерно по тексту.
  • Используйте самое частотное ключевое слово в заголовках в разбавочной форме.
  • Старайтесь не использовать абзацы более 700 знаков без пробела.
  • Делайте вступление в текст и окончание, текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.
Оплата 40 руб. за 1000 збп. После 10 принятых текстов ставка повышается до 45 руб. 

Работы много. Жду ваших откликов. 

5 лет назад
KristinaDem
36 летПольша
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
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