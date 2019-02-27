Требуется написать текст по теме "Xiaomi Mi Max 4 и 4 Pro"

Здравствуйте с сайта сателлита взят текст и переписан под другую уже услугу - этот переписанный текст в принципе получается все равно не уникальным - спам. Надо что-то решать - предложения в ЛС желательно только с портфолио ...
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ОБЪЁМ: 7000 - 8500 знаков без пробелов
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Точное вхождение (нельзя склонять):
сторонние программы - употребить 1 раз
mi max 4 - употребить 2 раза
mi max4 pro - употребить 2 раза
Разбавочные вхождение(можно склонять):
xiaomi mi max 4 - употребить 1 раз
сяоми ми макс 4 - употребить 1 раз
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bluetooth - употребить 1 раз
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2 sim-карты - употребить 1 раз
usb - употребить 1 раз
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ПЛАН СТАТЬИ:
Введение в тему (не подзаголовок)
(h2)Обзор Mi Max 4 и Mi Max 4 pro
(h2)Внешний вид Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 pro
(h2)Технические характеристики Mi Max 4
(h2)Технические характеристики Mi Max 4 pro
(h2)Последние новости
(h2)Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 pro дата выхода цены
(h2)Вывод
(h3)Плюсы
(h3)Минусы
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Требуемая уникальность: 90% по text.ru,но не более 20% по одному из источников.
- Используйте разные подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
- Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H3 (не менее 1 заголовка на 2000 символов).
- Вхождение ключевых слов в подзаголовки не равно вхождению этих слов в текст.
- Старайтесь распределять ключевые слова равномерно по тексту.
- Используйте самое частотное ключевое слово в заголовках в разбавочной форме.
- Старайтесь не использовать абзацы более 700 знаков без пробела.
- Делайте вступление в текст и окончание, текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.
Работы много. Жду ваших откликов.
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