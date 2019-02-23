Нужны статьи по туризму и странам

Здравствуйте с сайта сателлита взят текст и переписан под другую уже услугу - этот переписанный текст в принципе получается все равно не уникальным - спам. Надо что-то решать - предложения в ЛС желательно только с портфолио ...
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Описания стран и прочее. По оплате 1.5 доллара за тыс. Просьба указывать опыт и емейля для быстрой связи.
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