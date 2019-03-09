KristinaDem

[b]ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ:[/b] Обзор Xiaomi Mi Mix 3 [b]ОБЪЁМ:[/b] 9500 - 11000 збп [b]ПЛАН СТАТЬИ:[/b] Введение втему (h2) Обзор Xiaomi Mi Mix 3 (h2) Технические характеристики (с таблицей) (h2) Упаковка и комплектация (h2) Внешний вид и эргономика (h2) Дисплей и его возможности (h2) Железо и ...
Кристина Демченко KristinaDemKristinaDem
Меня зовут Кристина Демченко.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе РСЯ. Я прошла курс "Директолог 5.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детали
- Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ[/b]: Обзор Xiaomi Mi Mix 2 [b]ОБЪЁМ:[/b] 8500 - 11000 [b]ПЛАН СТАТЬИ:[/b] Введение втему (h2) ОбзорXiaomi Mi Mix 2 (h2) Технические характеристики (с таблицей) (h2) Упаковка и комплектация (h2) Внешний вид и эргономика (h2) Дисплей (h2) Железо и производительность (h3) Рейтинг antutu (с ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
ОБЪЁМ: 7000 - 8500 знаков без пробелов КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Точное вхождение (нельзя склонять): сторонние программы - употребить 1 раз mi max 4 - употребить 2 раза mi max4 pro - употребить 2 раза Разбавочные вхождение(можно склонять): xiaomi mi max 4 - употребить ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад