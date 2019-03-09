KristinaDem

Кристина Демченко KristinaDem

 
36 летПольша/Вроцлав
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Кристина Демченко.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе РСЯ. Я прошла курс "Директолог 5.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как вам такое предложение?

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