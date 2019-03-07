Текст по теме "Как подключить смартфон Xiaomi к компьютеру"

РерайтингЗакрыт5 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Обзор Xiaomi Mi Mix 2

ОБЪЁМ: 8500 - 11000

ПЛАН СТАТЬИ:

Введение втему

(h2) ОбзорXiaomi Mi Mix 2

(h2) Технические характеристики (с таблицей)

(h2) Упаковка и комплектация

(h2) Внешний вид и эргономика

(h2) Дисплей

(h2) Железо и производительность

   (h3) Рейтинг antutu (с фото)

(h2) Операционная система, память и софт

(h2) Связь и звук

(h2) Камеры

   (h3) Настройкакамеры

(h2) Батарея и автономность

(h2) Выводы, цены и дата выхода

   (h3) Плюсы

   (h3) Минусы

 

КЛЮЧИ:

Разбавочное вхождение:

Xiaomi Mi Mix 2 - употребить 1 раз

сяоми мимикс 2 - употребить 1 раз

xiaomi mi mix 2 дата выхода - употребить 1 раз

antutu xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз

дисплей xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз

задняякрышка xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз

Дополнительное слово:

безрамочный- употребить 1 раз

беспроводнаязарядка - употребить 1 раз

android 9 - употребить 1 раз

сколько -употребить 1 раз

стекло -употребить 1 раз

разборка -употребить 1 раз

датчикприближения - употребить 1 раз

габариты -употребить 1 раз

андроид -употребить 1 раз

днс -употребить 1 раз

ксиаоми -употребить 1 раз

nfc и поддержка быстрой зарядки - употребить 1 раз

процессор qualcomm snapdragon - употребить 1 раз

ips матрица - употребить 1 раз

microsd - употребить 1 раз

miui 8 - употребить 1 раз

ВСЕ КЛЮЧИ В СТАТЬЕ ВЫДЕЛИТЬЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:

Требуемая уникальность: 90% по text.ru,но не более 20% по одному из источников. 

Используйте разные подачи контента (цитаты, списки, таблицы).

Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H3 (не менее 1 заголовка на 2000символов).

Вхождение ключевых слов в подзаголовки не равно вхождению этих слов в текст.

Старайтесь распределять ключевые слова равномерно по тексту.

Используйте самое частотное ключевое слово в заголовках в разбавочной форме.

Старайтесь не использовать абзацы более 700 знаков без пробела.

Делайте вступление в текст и окончание, текст не должен обрываться и начинаться

с сухой информации.

 

5 лет назад
KristinaDem
36 летПольша
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт по водосточным системам

    $30

    Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены). Без ключей, грамотный текст. Ищу человека, который ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтинг 30 небольших статей по теме услуги

    Требуется рерайт 30-60 статей (от 2000 знаков без пробелов), по основным теме праздники и услуги. Статьи не сложные. Оплата строго по факту выполненной работы, как вариант частями.  Важно! Обязательно: отличный русский язык, стилистически грамотные и логически завершенные ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Повысить уникальность работы

    Сейчас 46%. Отчет предоставляю. Текст в ворде тоже. Нужно 76% или выше (антиплагиат вуз).  всего в работе 70 стр. чистого текста. В ручном режиме, все вычитывать. НЕ программный рерайт, где уникальность высокая, но текст на голову не налазит! НЕ удаление ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Для сайтов по оконной тематики нужен рерайт

    $650

    Здравствуйте! Требуется рерайт всего текста для трех сайтовplastikovyye-okna.ru, ostekleniye-balkonov.ru, plastikovyye-dveri.ru. Ответы на автомате не интересуют, ознакомьтесь, скажите стоимость и сроки выполнения. Бюджет до 45 000 р. Спасибо.

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется Копирайтер для написания 30 текстов в тем Моб.связи

    [b]Условия:[/b] ·       Неполная занятость (подработка) или полная(по желанию).·  Работа удаленная (можете работать из домаили другого места).·     Свободный график работы.·     Можно совмещать с другой работой или учебой.·   Написание текстов для информационных сайтов на основании задания, где прописана структура статьи и на какие ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт

    Нужно выполнить рерайт 10-15 тыс. знаков, 40 руб. за 1000 знаков. Ключи вписывать не нужно, seo требований нет, нужно просто грамотно переписать исходный текст. Оплата - на яндекс.деньги или карту сбербанка.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт на английском языке

    Здравствуйте. Нужен рерайт на английском языке. Тематика текстов - написание эссе. Я буду предоставлять исходник на английском языке (ссылка на статью). Его нужно будет отрерайтить и при этом сократить обьем до 1500 знаков. В готовом тексте желательно ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Рерайт АНГЛ текста

    Необходимо сделать рерайт 13 товаров на Английском. Каждый товар по 800-1000 символов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перефразировать заголовки

    $230

    Необходимо перфразировать заголовки своими словами. Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом. Требования к заголовку: 1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать ...

    Рерайтинг37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад