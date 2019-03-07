Текст по теме "Как подключить смартфон Xiaomi к компьютеру"

Нужен рерайтер который разбирается в теме водосточных систем, легко ориентируется в терминах что и для чего используется, какие системы лучше, хуже, чем отличаются - и может нормально переписать тексты (прикреплены). Без ключей, грамотный текст. Ищу человека, который ...
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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Обзор Xiaomi Mi Mix 2
ОБЪЁМ: 8500 - 11000
ПЛАН СТАТЬИ:
Введение втему
(h2) ОбзорXiaomi Mi Mix 2
(h2) Технические характеристики (с таблицей)
(h2) Упаковка и комплектация
(h2) Внешний вид и эргономика
(h2) Дисплей
(h2) Железо и производительность
(h3) Рейтинг antutu (с фото)
(h2) Операционная система, память и софт
(h2) Связь и звук
(h2) Камеры
(h3) Настройкакамеры
(h2) Батарея и автономность
(h2) Выводы, цены и дата выхода
(h3) Плюсы
(h3) Минусы
КЛЮЧИ:
Разбавочное вхождение:
Xiaomi Mi Mix 2 - употребить 1 раз
сяоми мимикс 2 - употребить 1 раз
xiaomi mi mix 2 дата выхода - употребить 1 раз
antutu xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз
дисплей xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз
задняякрышка xiaomi mi mix 2 - употребить 1 раз
Дополнительное слово:
безрамочный- употребить 1 раз
беспроводнаязарядка - употребить 1 раз
android 9 - употребить 1 раз
сколько -употребить 1 раз
стекло -употребить 1 раз
разборка -употребить 1 раз
датчикприближения - употребить 1 раз
габариты -употребить 1 раз
андроид -употребить 1 раз
днс -употребить 1 раз
ксиаоми -употребить 1 раз
nfc и поддержка быстрой зарядки - употребить 1 раз
процессор qualcomm snapdragon - употребить 1 раз
ips матрица - употребить 1 раз
microsd - употребить 1 раз
miui 8 - употребить 1 раз
ВСЕ КЛЮЧИ В СТАТЬЕ ВЫДЕЛИТЬЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ:
Требуемая уникальность: 90% по text.ru,но не более 20% по одному из источников.
Используйте разные подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H3 (не менее 1 заголовка на 2000символов).
Вхождение ключевых слов в подзаголовки не равно вхождению этих слов в текст.
Старайтесь распределять ключевые слова равномерно по тексту.
Используйте самое частотное ключевое слово в заголовках в разбавочной форме.
Старайтесь не использовать абзацы более 700 знаков без пробела.
Делайте вступление в текст и окончание, текст не должен обрываться и начинаться
с сухой информации.
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