Текст по теме "Как подключить смартфон Xiaomi к компьютеру"

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Обзор Xiaomi Mi Mix 2

ОБЪЁМ: 8500 - 11000

ПЛАН СТАТЬИ:

Введение втему

(h2) ОбзорXiaomi Mi Mix 2

(h2) Технические характеристики (с таблицей)

(h2) Упаковка и комплектация

(h2) Внешний вид и эргономика

(h2) Дисплей

(h2) Железо и производительность

(h3) Рейтинг antutu (с фото)

(h2) Операционная система, память и софт

(h2) Связь и звук

(h2) Камеры

(h3) Настройкакамеры

(h2) Батарея и автономность

(h2) Выводы, цены и дата выхода

(h3) Плюсы

(h3) Минусы

КЛЮЧИ:

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