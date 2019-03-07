Рерайт АНГЛ текста

РерайтингЗавершен9 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рерайт 13 товаров на Английском. Каждый товар по 800-1000 символов.

5 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
ArtShagi
Артём 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад
$1
2 дня
WMZ
Получил, то что заказывал!
Очень приятно работать с Фёдором. Четкая задача, своевременная оплата!
  • Похожие заказы

  • Написать 5 описаний промо акций

    $3

    Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перефразировать заголовки

    $230

    Необходимо перфразировать заголовки своими словами. Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом. Требования к заголовку: 1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать ...

    Рерайтинг37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать цикл статей на тему эзотерики

    Необходимо написать цикл статей на тему эзотерики.  У вас должен быть опыт написания статей по данной или аналогичной (астрология, парапсихология) темам.  В отклике просьба указать стоимость уникального копирайта за 1000 знаков без пробелов и прислать примеры своих ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Курсовая по двигателю моно мотроник

    Есть текст, но его нужно немного переписать. Текст на автомобильную тематику (текст про работу мотроника, в конце текста отличия моно мотроника от мотроника, нужно переписать чтобы весь текст был про моно мотроник), объем 8 страниц. ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автор для рерайта 70 статей. Тема: ПК/смартфоны/софт

    $300

    Нужен автор для рерайта информационных статей. Тема - технологии, антивирусы, софт для безопасности.  Требования: - Общее понимание компьютерных технологий (целевой читатель - рядовой пользователь ПК/мобильного); - Умение писать грамотные уникальные тексты. Оплата: 60 руб. за 1000 збп. Объем: 70 статей ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать PR-статью

    Написать PR-статью для учебного центра. Примерно 4000 - 5000 символов. В статье будут описан курсы по английскому языку.  Наброски текста: "City Education – это учебный центр английского языка в Ташкенте, который работает уже не первый год. Вся наша ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен рерайт/копирайт новостей

    Тематика новостей: Промышленность России и СНГ (горное дело, металлургия, химическое производство, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство, строительные материалы, электроэнергетика, оборудование, информация о торгах, брокерские услуги, кредитование). Требуется качество уровня Яндекс.Новости (высокая уникальность и грамотность). Поиск материала для ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад