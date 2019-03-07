Рерайт АНГЛ текста

Необходимо перфразировать заголовки своими словами. Главная задача, чтобы ваш заголовок был не менее интересным и привлекательным, чем заголовок изначально, но при этом не являлся кликбейтом. Требования к заголовку: 1. Если статья на медицинскую тему, в заголовке всегда стараемся показать ...