Рерайт АНГЛ текста

Необходимо написать 5 уникальных описаний акций (рерайт на основе информации с официального сайта) по заданному плану (предоставлю), каждая статья по ~1000-1500 зпб. Составить тайтл и дескрипшн по образцу. Уникальность текста от 85% по [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url], сдавать ...
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Необходимо сделать рерайт 13 товаров на Английском. Каждый товар по 800-1000 символов.
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