Гарантирую уникальные, продающиеся и качественные тексты. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Соблюдая сроки, доступен 24/7.
Пишу на русском, английском и украинском языках. Опыт работы - 8 лет.
- журналист на портале OGO.ua;
- главный редактор еженедельника "ТаблоидРовно";
- контент-менеджер на avtorinok.ru, theplace.ru
- копирайт/рерайт - carsbase.com, celebs-place.com, www.youfindpro.com, villagedentalmedicine.com, isramedmost.com
- энное количество выполненных заказов
Образование высшее, закончил университет РИС КСУ. Факультет "Международные отношения", специальность "Международная информация", г. Ровно
Дополнительная информация:
· Бесплатные тестовые задания делаю по минимальной предоплате.
· Четкое ТЗ - четкий результат с моей стороны.
· Skype - artshagi
· Почта - [email protected]
Цены: (все обсуждается. В зависимости от тематики и языка).
· Русский копирайт/рерайт - от 100 рублей за 1000 з.б.п.
· Английский копирайт/рерайт - от 130 рублей за 1000 з.б.п.
· Украинский копирайт/рерайт - от 40 гривен за 1000 з.б.п.