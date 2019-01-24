ArtShagi

Артём ArtShagi

 
33 годаУкраина/Ровно
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Работаем, получаем совместное удовольствие!

Гарантирую уникальные, продающиеся и качественные тексты. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Соблюдая сроки, доступен 24/7. 

Пишу на русском, английском и украинском языках. Опыт работы - 8 лет

- журналист на портале OGO.ua;

- главный редактор еженедельника "ТаблоидРовно";

- контент-менеджер на avtorinok.ru, theplace.ru

- копирайт/рерайт - carsbase.com, celebs-place.com, www.youfindpro.com, villagedentalmedicine.com, isramedmost.com

- энное количество выполненных заказов

Образование высшее, закончил университет РИС КСУ. Факультет "Международные отношения", специальность "Международная информация", г. Ровно

Дополнительная информация:

·  Бесплатные тестовые задания делаю по минимальной предоплате.

·  Четкое ТЗ - четкий результат с моей стороны.

·  Skype - artshagi

·  Почта - [email protected]

Цены: (все обсуждается. В зависимости от тематики и языка).

· Русский копирайт/рерайт - от 100 рублей за 1000 з.б.п.

· Английский копирайт/рерайт - от 130 рублей за 1000 з.б.п.

· Украинский копирайт/рерайт - от 40 гривен за 1000 з.б.п.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Kondak
Денис 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$52
10 баллов
3 года назад
Нужен качественный копирайтинг на английском на тему SEO-продвижения
Качественные тексты с соблюдением сроков и требований. Рекомендую.
Отличный заказчик. Только рекомендации!
Ответный отзыв
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайт АНГЛ текста
Получил, то что заказывал!
Очень приятно работать с Фёдором. Четкая задача, своевременная оплата!
Ответный отзыв
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нужен текст для сайта, английский язык.
Не первый раз обращаюсь к этому исполнителю. Как всегда все отлично!
Четкое ТЗ и постановка задачи! Очень рад вновь поработать с Дмитрием
Ответный отзыв
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
9 баллов
5 лет назад
Написания статей кредитной тематики
Артём, спасибо за проделанную работу. Я довольна качеством текстов, а также подходом к работе - все замечания и пожелания Артём понимал с полуслова и учитывал. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Виктории за интересный проект. Профи во всех рабочих планах и приятный в общении человек.
Ответный отзыв
kosgtx
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание авто-новостей
Работаем, спасибо! ) Все как договорились.
Отличный заказчик! Работаем 2-й месяц, оплата всегда стабильная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
10 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#251
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $2от 2 часов
#228