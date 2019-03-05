Нужен текст для сайта, английский язык.

Нужен копирайтер, которому интересно писать статьи об играх для Андройд. [list=1][*]Необходимо написать статью для главной страницы игры.[*]В статье нужно использовать ключевые слова.[*]Для статьи написать заголовок h1, анонс, title, description, подобрать видео и изображения (можно взять со страницы игры ...
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Мне нужен текст для сайта примерно на 350-400 слов. Текст должен делиться на 3 части, как бы вступление, основная часть и концовка. Там просто особенности верстки такие что нужно будет его поделить, это в принципе не усложняет вам задачу, просто нужно это сделать чтоб мне потом сплошной текст не пришлось разрывать, а вы сможете его по смыслу нормально разделить. Для кого пишем. Локальный сервис под США, мы пишем текст для главной страницы: emergency locksmith service Так же прикладываю список ключевых слов, это не значит что они все должны быть использованы, просто чтоб вы лучше понимали о чем речь, а так же в приложении есть пример.
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