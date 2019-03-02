Отзыв на интернет-магазин в otzovik

КопирайтингЗакрыт13 заявок190 просмотров
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 Необходимо оставить подробный отзыв от 700 символов на сайте  otzovik о покупке  в интернет-магазине "Территория Радости" куклы ЛОЛ ( любой из представленной в ассортименте). В отзыв необходимо вставить ссылку на страницу https://terradosti.ru/kukly_lol. В отзыве должны быть указаны имя, фамилия, дата покупки и описание товара. Необходимо подчеркнуть легкость процесса покупки и сделать акцент на том, что сейчас трудно найти оригиналы кукол ЛОЛ, а в этом магазине продаются только оригиналы.

5 лет назад
guest_15363283498079
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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