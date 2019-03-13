Требуется копирайтер для ведения страницы в Instagram

Требуется копирайтер для ведения аккаунта в Инстаграм.

Тематика женская: дети, кулинария, похудение, котики, любовь, отношения, фитнес и т.д., аналог женского журнала.

Требуется размещать один пост в сутки в прайм-тайм по Мск.

Требования к посту: Интересные тексты (грамотная русская речь) + красивые фото (к теме текста) + хештеги.

Как мы это делаем можно будет посмотреть у нас на странице, работать необходимо примерно в том же стиле или лучше.

Бюджет 5000 руб. оплата два раза в месяц.