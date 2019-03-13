Требуется копирайтер для ведения страницы в Instagram

КопирайтингЗавершен22 заявки364 просмотра
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Требуется копирайтер для ведения аккаунта в Инстаграм.

Тематика женская: дети, кулинария, похудение, котики, любовь, отношения, фитнес и т.д., аналог женского журнала.

Требуется размещать один пост в сутки в прайм-тайм по Мск.

Требования к посту: Интересные тексты (грамотная русская речь) + красивые фото (к теме текста) + хештеги.

Как мы это делаем можно будет посмотреть у нас на странице, работать необходимо примерно в том же стиле или лучше.

Бюджет 5000 руб. оплата два раза в месяц.

5 лет назад
angelofabyss
Сергей 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$2
1 день
WMZ
Всё ок. Мария ведет нам инсту. Было страшно доверять молодой девушке, как правило молодежь безответственна. Но тут всё иначе, надеюсь не разочаруюсь и в дальнейшем. Пока нас всё устраивает. Работаем!
С Сергеем очень комфортно работать. Задача четко поставлена, сроки и требования более чем адекватны. Сергей всегда на связи, подробно и быстро отвечает на любой вопрос. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим!
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