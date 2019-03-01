Требуются авторы на постоянную работу

$300
КопирайтингЗакрыт6 заявок677 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В НАЧАЛЕ ЗАЯВКИ ПИШИТЕ СЛОВО: АВТОР  

-------------------------------------------------- ----  

Итак. Нужно 5 авторов (можно новичков, которые грамотно пишут и усидчивы), которым необходимо будет выполнять копирайт-рерайт статей.  Это не разовая работа, а постоянная.Работать будете в удобном онлайн-офисе.

Оплата: 40 или 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, в зависимости от сложности (Свою цену не ставьте).  

Оплата производится строго по пятницам, в течении дня.Оплата возможна либо на карту (желательно Сбербанк), либо на ЯндексДеньги.

========================= 

Очень важно:  

1. Эта работа или подработка, у вас должна быть основной, то есть ни на что другое вы отвлекаться не должны.  

2. У вас должен быть очень грамотный русский язык.  

3. Вы должны очень строго следовать предоставленному ТЗ.  

4. Вы должны сдать готовый материал в строго установленный срок.  

5. У вас должна быть высокая скорость печатания (не в ущерб качеству), от 10 тысяч знаков без пробелов за день.  

6. 5-ти - 6-ти часовой рабочий день.  

7. Вы должны быть усидчивы.

8. Умение работать с ключевыми фразами.

============= 

Всем претендентам, необходимо выполнить единое тестовое задание, по результатам которого будут отобраны 6 авторов на постоянную работу.

Тестовая работа в файле.

5 лет назад
SeoPlusStat
Денис 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Составить текст и разослать его по СМИ через релизоприемники

    $100

    Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/01/centr-finansovyx-rassledovanij-vozmozhnoe-opgops-s-shantazhami-i-dovedeniem-do-samoubijstv/]эта тема[/url] + там есть серия предысторий. Оплата в твердой крипте BarterCoin, все сами выводите куда Вам надо оттуда - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.. Бюджет нормальный, денег не считаем на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дополнить подробно серию статей, проведя журналистское расследование.

    $100

    Вот [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/01/centr-finansovyx-rassledovanij-vozmozhnoe-opgops-s-shantazhami-i-dovedeniem-do-samoubijstv/]эта[/url] тема, посмотрите серию предысторий (4 шт по ссылкам в все более глубокое прошлое). Оплата в твердой крипте. Оттуда вывод куда Вам надо - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть. Денег не пожалеем, ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты на строительную тематику

    Необходимы короткие тексты (1.2 - 1.4 тыс. знаков) на строительную тематику. Потребность в объёме большая, более 200 шт. Готовы сотрудничать и оплачивать по пачкам 5, 10 шт. Даём направление: тему конкретной статье выбираете самостоятельно. Скорость минимум ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайтер

    Здравствуйте друзья. Ищу ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на мои блог посвященный красоте, здоровью,похудениюВ основном нужно будет писать статьи по темам красота: уход за лицом, уход за телом, руками, волосами.по теме здоровье: секреты долголетия,женское ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнить сайты текстами

    Необходимо написать около 250-300 тыс. зн. текста для различных сайтов (проектов), соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата – 35-40 руб. / 1 000 зн. Бюджет работы - ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статьи юридической тематики (нотариат)

    Требуется написать статьи по темам, относящимся к деятельности нотариуса.  Оплата 65р/1000 збп. Примерно по 3000 зн. Уникальность от 85%. Подробное ТЗ с простыми ключами передам выбранному исполнителю. Автор должен либо иметь юр.образование, либо хорошо разбираться в теме ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст на тему: Модпак Джова для World of Tanks

    Добрый день. Нужно написать   seo текст на страницы сайта.  Есть две категории   к ним надо описание с ключевыми словами( ключи вышлем ) Пример для рерайта под Моды Джова [url=https://gotanki.ru/modyi-ot-jove-world-of-tanks/]https://gotanki.ru/modyi-ot-jove-world-of-tanks/ [/url]Ждем предложений! Нужен профессиональный копирайтер для ряда проектов По стоимости: ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер по криптовалютам

    Нужен копирайтер по тематике криптовалют, желательно работавший ранее с ядром и ТЗ составленными на базе сервиса seo-case.com Имеется готовое ядро, ТЗ для написания статей, списки ключей и прочее. Структура статей составлена. От Вас желательны примеры работ в тематике криптовалют ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад