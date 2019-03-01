Требуются авторы на постоянную работу

В НАЧАЛЕ ЗАЯВКИ ПИШИТЕ СЛОВО: АВТОР

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Итак. Нужно 5 авторов (можно новичков, которые грамотно пишут и усидчивы), которым необходимо будет выполнять копирайт-рерайт статей. Это не разовая работа, а постоянная.Работать будете в удобном онлайн-офисе.

Оплата: 40 или 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, в зависимости от сложности (Свою цену не ставьте).

Оплата производится строго по пятницам, в течении дня.Оплата возможна либо на карту (желательно Сбербанк), либо на ЯндексДеньги.

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Очень важно:

1. Эта работа или подработка, у вас должна быть основной, то есть ни на что другое вы отвлекаться не должны.

2. У вас должен быть очень грамотный русский язык.

3. Вы должны очень строго следовать предоставленному ТЗ.

4. Вы должны сдать готовый материал в строго установленный срок.

5. У вас должна быть высокая скорость печатания (не в ущерб качеству), от 10 тысяч знаков без пробелов за день.

6. 5-ти - 6-ти часовой рабочий день.

7. Вы должны быть усидчивы.

8. Умение работать с ключевыми фразами.

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Всем претендентам, необходимо выполнить единое тестовое задание, по результатам которого будут отобраны 6 авторов на постоянную работу.

Тестовая работа в файле.